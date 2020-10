Seminário da Associação Psicanalítica de POA aborda aventura e poder

A aventura e o poder é o tema do seminário O escuro do nosso tempo, coordenado por Enéas de Sousa, Lucia Serrano Pereira e Robson de Freitas Pereira, que será transmitido neste sábado (3), das 11h às 13h, pelo site Zoom. Realizado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Appoa), o encontro virtual tem como eixo o livro A aventura, do filósofo Giorgio Agamben, ao mesmo tempo em que dialoga com as ideias de grandes autores.

As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo e-mail appoa@appoa.org.br até sexta-feira (2), para receber o link de acesso à plataforma digital. Mais informações pelo telefone (51) 3333-2140.

Do ponto de vista da psicanálise, a importância da palavra “poder” é vinculada ao “poder dizer”, introduzindo a possibilidade de uma elaboração sobre a “aventura de viver” em sua multiplicidade de aspectos. Sob o ponto de vista do poder e da política, as ideias de grandes autores como Shakespeare e Montaigne surgem como um importante auxílio nas discussões.