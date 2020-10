Longa gaúcho 'Depois de ser cinza' estreia em festival nos Estados Unidos

O longa de estreia do diretor Eduardo Wannmacher, Depois de ser cinza, terá a primeira exibição pública na edição online do 28º Providence Latin American Film Festival. Intimista, o filme acompanha três mulheres: Isabel (Elisa Volpatto), Suzy (Branca Messina) e Manuela (Silvia Lourenço) e seus relacionamentos com Raul (João Campos). Em três tempos diferentes, a trama se desenvolve entre Croácia e Brasil.

Com roteiro de Leo Garcia, o título poderá ser assistido pelo público gratuitamente neste sábado (3) no site plaff.org. O filme estreia em um dos mais tradicionais festivais de cinema latino dos Estados Unidos, afirma o produtor Frederico Mendina. "É importante salientar que as fontes de fomento público são fundamentais para que o cinema nacional possa levar nossa cultura para o mundo", destaca.

O financiamento é do Edital de Concurso RS Polo Audiovisual – produção em longa-metragem, Pró-Cultura RS FAC; da Ancine - através do Fundo Setorial do Audiovisual; e do VI Prêmio Santander Cultural/ Prefeitura de Porto Alegre/ APTC-ABDRS para desenvolvimento de projetos de produção de obras visuais cinematográficas de longa-metragem.