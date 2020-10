Prefeitura de POA publica regras da Lei Aldir Blanc para entidades

edição extra do Diário Oficial (Dopa) A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre publicou emdesta quarta-feira (30) a portaria com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos pela Lei Federal nº 14.017 (Lei Aldir Blanc). O texto apresenta as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, destinadas à manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas com as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

O município recebeu aproximadamente R$ 9,2 milhões, que serão divididos entre a manutenção de espaços culturais (inciso II) e recursos para os editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural (inciso III).

As entidades artístico-culturais habilitadas irão receber o pagamento de duas parcelas, a primeira no valor de R$ 3 mil. Poderá ser acrescido ao primeiro pagamento valores referentes aos critérios afirmativos indicados no ato do cadastro, tais como gênero, raça, deficiência, orientação sexual e idade. O valor total pago na primeira parcela poderá chegar a R$ 6 mil, dependendo dos critérios afirmativos informados.

Já a segunda parcela dependerá da avaliação e pontuação de critérios descritos no edital, variando entre R$ 3 mil, para os colocados entre as 376º e 450ª posições, até R$ 8 mil, para os colocados entre a 1ª e 75ª posições. A lista final de habilitados será publicada no Dopa. Após o recebimento e análise da documentação entregue, será concedida a pontuação de acordo com os critérios.