Demétrio Xavier é atração de show online do Sarau 25 em Casa

Facebook O músico Demétrio Xavier é o convidado do próximo Sarau do 25 em Casa , que ocorre nesta quinta-feira (1), às 20h. O evento terá transmissão pelo(@centrocultural25).

Formado em Ciências Sociais, Demétrio Xavier dedica-se há mais de 30 anos à pesquisa e difusão da música popular de matriz crioula do Prata e é especializado na obra de Atahualpa Yupanqui. O músico conquistou, em 2009, a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, com a canção A sanga do Pedro Lira, em que assina a letra, junto à melodia de Marco Aurélio Vasconcellos.

A transmissão será feita de forma gratuita, mas o Centro Cultural está arrecadando doações para artistas e técnicos que estão passando por situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

Contribuições podem ser depositadas na conta:

Caixa Federal – 104

Ag. 1591

Conta 291-9

Operação 003

CNPJ 92.911.270/0001-72