Serguinho Moah apresenta novo single nas plataformas digitais nesta semana

plataformas de streaming Serginho Moah lança nesta quinta-feira (1), nas principais, seu novo single, Ouvi dizer. A música, composta por Arthur Urroz Rilo, chegou nas mãos do cantor durante o processo de composição e pesquisa para o repertório de um novo álbum.

Com uma pegada pop, a canção traz nuances do soul music, além da letra romântica. A faixa, inédita, faz parte da série de singles que vão compor o primeiro EP da carreira solo, previsto para ser lançado em 2021.

Produzido por Giba Mojen no estúdio Gear Music em Balneário Camboriú, a produção conta também com a direção geral de Rick Bonadio e foi masterizada no Midas Studio em São Paulo. A produção executiva é da GxPro Produções Artísticas.