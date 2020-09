Nome de destaque da literatura gaúcha contemporânea, o professor e escritor

Jeferson Tenório

será o patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre de 30 de outubro a 15 de novembro (programação completa no site www.feiradolivro-poa.com.br). Em uma edição marcada pelo troca temporária da Praça da Alfândega por ambientes online, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) promoveu ontem um evento virtual para o anúncio. Nascido no Rio de Janeiro e radicado em Porto Alegre, Tenório surge como uma escolha ligada a temas do presente, em uma Feira que pretende usar as mudanças de formato forçadas pela pandemia como uma oportunidade de renovação. Ele ocupará o posto que, na edição anterior, foi da autora de literatura infantil Marô Barbieri. "Até dias atrás, ser escolhido como patrono era impensável para mim. Quando o Isatir (Bottin Filho, presidente da CRL) me ligou, com aquela fala calminha dele, eu nem entendi direito o que estava acontecendo", brincou o novo patrono. "Eu tinha comigo a ideia de um patrono como alguém que já tem uma longa caminhada, que, por vezes, já está meio esquecido e recebe essa homenagem." Frequentador da Feira desde 1999, o escritor fez sua primeira participação no evento em 2013, durante o lançamento de seu primeiro romance, Beijo na parede. Seu livro mais recente, O avesso da pele (2020), tem recebido críticas positivas e já teve direitos comercializados para países como Portugal e Itália, além da perspectiva futura de adaptação para o cinema. Além desses, ele também publicou Estela sem Deus (2018), e recebeu premiações em diferentes concursos literários. Confira a íntegra da matéria de Igor Natusch no site do Jornal do Comércio.

O psicólogo social norte-americano

Jonathan Haidt

será o conferencista do Fronteiras do Pensamento de hoje. Ele estará na plataforma digital do projeto, a partir das 20h, com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que será mediador. Ph.D. em Psicologia pela Universidade da Pensilvânia e professor do programa de Negócios e Sociedade da NYU Stern School of Business em Nova York, Haidt estuda a moralidade e seus fundamentos emocionais, com variações de cultura e desenvolvimento. O escritor defende que, para vivermos virtualmente como indivíduos e como sociedades, precisamos entender como nossas mentes são construídas. Inscrições ainda podem ser feitas no site www.fronteiras.com, com descontos. Informações na Central de Relacionamento Fronteiras 4020-2050.