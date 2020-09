Fronteiras do Pensamento traz psicólogo social norte-americano para nova palestra

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

plataforma digital Jonathan Haidt será o conferencista do Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira (30). O psicólogo social norte-americano estará nado projeto, a partir das 20h, com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que será mediador.

Ph.D. em Psicologia pela Universidade da Pensilvânia e professor do programa de Negócios e Sociedade da NYU Stern School of Business em Nova York, Haidt estuda a moralidade e seus fundamentos emocionais, com variações de cultura e desenvolvimento.

Atualmente, trabalha com economistas e cientistas sociais para descobrir como fazer negócios e criar sistemas como ONGs e cidades de forma mais eficiente e envolvendo um design de sistemas éticos. Haidt iniciou suas pesquisas estudando as emoções morais negativas, como nojo, vergonha e vingança. Mas depois passou para as emoções morais positivas, como admiração, reverência e elevação moral.

Ele é codesenvolvedor da Moral Foundations Theory, do site YouMorals.org e do OpenMindPlatform.org, um programa educacional que ensina pessoas e grupos a ter conversas produtivas em várias linhas de diferença. Nomeado como um dos melhores pensadores globais, em 2012, pela revista Foreign Policy e, em 2013, pela revista Prospect, recebeu três prêmios de ensino da Universidade de Virgínia, e suas palestras no TED foram vistas mais de 6 milhões de vezes.

É autor de quase 100 artigos acadêmicos e de vários livros, entre eles A mente moralista, Uma vida que vale a pena e The Coddling of the American Mind, ainda não publicado no Brasil. Haidt defende que, para vivermos virtualmente como indivíduos e como sociedades, precisamos entender como nossas mentes são construídas.

A conferência será transmitida ao vivo em inglês, com tradução simultânea. Participantes poderão enviar perguntas para o conferencista durante as apresentações, mantendo assim o contato que já existia na versão presencial.

site, As conferências são exclusivas para assinantes do Fronteiras do Pensamento. Inscrições ainda podem ser feitas nocom descontos que vão de 30% a 50%.

Além do streaming ao vivo com possibilidade de reprise, cada conferência tem uma aula preparatória, entrevistas exclusivas e vídeos posteriores com comentários e análise dos mediadores sobre a apresentação, enriquecendo assim a experiência do projeto.

A programação deste ano, que tem o tema Reinvenção do Humano, conta também com Paul Collier, Timothy Snyder, Alain Mabanckou, Fritjof Capra e Isabela Figueiredo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas com descontos que vão de 30% (valor total parcelado em 6x de R$ 161,00) a 50% (valor total parcelado em 6x de R$ 115,00). Informações na Central de Relacionamento Fronteiras 4020-2050 e no link www.fronteiras.com.

Programação

30 de setembro – Jonathan Haidt

07 de outubro – Paul Collier

21 de outubro – Timothy Snyder

04 de novembro – Alain Mabanckou

11 de novembro - Andrew Solomon (seria a abertura, mas foi reagendada para esta data em função de problemas técnicos)

18 de novembro – Fritjof Capra

09 de dezembro – Isabela Figueiredo