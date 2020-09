TV Brasil estreia série 'Retratos da dança' neste domingo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Neste domingo (27), às 23h30min, a TV Brasil estreia a série Retratos da dança. O programa combina depoimentos e performances de artistas que ultrapassam as fronteiras da experimentação, personalidades que contribuíram para essa arte ter se tornado uma referência no País. A experiente bailarina e coreógrafa Dudude Herrmann é a primeira convidada.

Produzida pela Rede Minas, a série ganha as telas de todo o País a partir deste domingo (27), quando entra na programação da TV Brasil. Serão 16 episódios semanais, revelando as impressões de artistas que fazem do corpo um grande espetáculo.

Cada edição recebe um artista com importante obra na cena mineira da dança. Bailarinos, coreógrafos, performers e intérpretes de renome contam sua vida e mostram movimentos que conquistaram o mundo.





A série ainda mergulhará nos movimentos e histórias de convidados como o Ballet Jovem de Minas Gerais, Éden Peretta (Coletivo Anticorpos), Coletivo Movasse, Rede Sola de Dança, Cia NósLáEmCasa, Grupo Contemporâneo de Dança Livre, Cib Maia, Júnia Bertolino, Rodrigo Pinheiro, Marise Dinis, Dudude Herrmann, Eduardo Sô, Vitória Regina, Thembi Rosa, Suely Machado e Paola Rettore.

No primeiro episódio, a produção destaca momentos da trajetória da bailarina e coreógrafa Dudude Herrmann. Ela começou sua carreira no TransForma Centro de Dança Contemporânea e passou por grupos como Galpão, Primeiro Ato, Cia Burlantins, Palácio das Artes, Centre Chorégraphique National (Orléans – França), entre outros.

A artista revela como entrou no universo da dança e fala sobre experimentação e improvisação, marcas de seus trabalhos. A entrevistada comenta técnicas e destaca sua paixão pela dança nos palcos e nas ruas.