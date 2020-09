Tecna oferece prêmio em dinheiro e estrutura a destaques do Festival de Gramado

Incentivar a indústria criativa concedendo premiações, propiciar o acesso a uma infraestrutura de padrão internacional e promover conexões entre os profissionais do setor e também com o público. Com essas propostas, o Tecna – centro de produção audiovisual da Pucrs –, considerado um dos mais modernos no audiovisual do País, participa e apoia o 48º Festival de Cinema de Gramado. Pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Tecna será concedido aos destaques do evento.

“A premiação reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. Sabemos que este movimento passa pelo fortalecimento da produção independente e a nossa infraestrutura representa um porto seguro, um diferencial para as próximas produções que continuarão representando o Brasil”, destaca Aletéia Selonk, gerente do Tecna.

Em cerimônia virtual, o Prêmio Tecna será concedido aos vencedores durante a sessão de entrega dos Kikitos, na noite deste sábado (26), a partir das 21h, com transmissão pelo Canal Brasil e site e redes sociais do festival.

Melhores longas-metragens

O Tecna irá premiar os vencedores das categorias de melhor longa-metragem gaúcho e melhor longa-metragem nacional do Festival de Cinema de Gramado. As equipes agraciadas receberão R$ 15 mil para utilizar em infraestrutura e serviços do centro de produção audiovisual. Na edição de 2019, os premiados foram Pacarrete, do diretor Allan Deberton (longa brasileiro), e Raia 4, de Emiliano Cunha (longa gaúcho).

Concurso interativo

No Gramado Film Market, o Tecna apoia o evento já em sua quarta edição, visando estabelecer conexões entre o mercado audiovisual. Entre as iniciativas, está a atuação no Hub Universidades, um espaço dedicado a estudantes, professores, pesquisadores. O espaço do Festival dedicado ao mercado também aconteceu de forma virtual neste ano.

O Gramado Film Market visa estabelecer conexões entre o mercado audiovisual. Com o apoio do Tecna, esta edição ocorre em sinergia com o Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, apresentando painéis temáticos, além das rodadas de negócios e mostra de filmes universitários exibidos pela TVE-RS.

Para criar, também, conexões do mercado audiovisual com o público, o concurso interativo do Gramado Film Market irá escolher a melhor série e o melhor documentário brasileiros, exibidos em TVs aberta e paga, VoD (vídeo sob demanda), streaming e/ou internet em 2020. A indicação dos títulos para a votação também ocorreu de forma interativa pela web. Os vencedores em cada uma das categorias receberão o Prêmio Tecna para utilização em serviços de infraestrutura no valor de R$ 5 mil, além da possibilidade de negociação de licenciamento de exibição com a Box Brazil para seus canais de TV por assinatura e a plataforma Box Brazil Play.

No ano passado, os vencedores do concurso do Gramado Film Market foram Expedição Missões – A música colorada, da produtora Adriana Copetti (categoria Piloto de Projetos), e Bem-vindo, vídeo Libras de Luiza Caspary (categoria Clipes e Musicais).

O Tecna tem um espaço de 3,3 mil metros quadrados de área construída e traz soluções que otimizam os processos produtivos desde a pré-produção, passando pela produção e evoluindo para a pós-produção. Possui três estúdios de cinema e TV com tecnologias como piso flutuante, condicionamento e isolamento acústico. Também tem um estúdio de mixagem de som com certificação THX e tecnologia Dolby Atmos, além de salas individuais para finalização de imagem, laboratório de animação e áreas de apoio à produção com camarins, sala de produção de figurinos, marcenaria, acervo e refeitório.

Mostra universitária encerra a programação do Conexões Gramado Film Market