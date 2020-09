Três orquestras celebram aniversário da República da China em evento online

Um concerto conjunto gravado com orquestras de Pequim, Brasília e Rio de Janeiro será transmitida neste sábado (26), às 11h, pelo YouTube da Embaixada da China no Brasil. O evento celebra o 71º aniversário da fundação da República Popular da China, que acontece no dia 1 de outubro. É a primeira vez que a Embaixada e os Consulados-Gerais no Brasil realizam um evento conjunto para comemorar a Data Nacional da China.