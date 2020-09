Theatro São Pedro encerra lives da Semana Farroupilha neste fim de semana

Em homenagem à Semana Farroupilha, o Theatro São Pedro celebrou a data cultural com lives de sete artistas do Rio Grande do Sul em seus canais digitais. A programação se encerra nesta sexta-feira (25), com a banda Vera Loca, e no sábado (26), com show do grupo gauchesco Os Serranos.

Facebook YouTube As transmissões ao vivo serão sempre às 20h, pelodo Theatro São Pedro e de O Bairrista, além de entrarem também nas redes sociais individuais das atrações. Também será disponibilizado um QR Code para que o público possa contribuir com doações.

A parceria com O Bairrista começou no final de junho, em comemoração aos 162 anos do Theatro São Pedro. Ao todo, foram cinco apresentações com um total de mais de 365 mil acessos. O projeto conta com o patrocínio da empresa Baldo, que tornou possível mais essa programação virtual para o público matar um pouco da saudade de ver o nosso palco.