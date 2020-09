Bienal Black Brazil Art recebe até 15 de outubro inscrições para Arte Sem Fronteiras

Estão abertas, até o dia 15 de outubro, as inscrições para o Arte Sem Fronteiras, edital que recebe trabalhos teóricos e artísticos de todo o Brasil para a 2ª edição da Bienal Black Brazil Art. Com o tema Cartografia e hibridismo do corpo feminino – Representações visuais e afetivas, as categorias são expositor, live, mesa-redonda, comunicação oral, performance e vídeo, com valores variáveis de acordo com cada modalidade.

site do evento A nova edição da Bienal Black será virtual e acontece de novembro de 2020 a março de 2021. Mais informações podem ser encontradas no

O Arte Sem Fronteiras é um programa preparatório para a 2ª edição da Bienal Black Brazil Art. “Será uma programação totalmente online voltada para o público das artes e da educação, na busca pelo pensamento crítico sobre o corpo como território e identidade”, adianta a curadora Patrícia Brito.

A programação virtual já tem confirmadas mostras de arte e lives com palestrantes de seis países diferentes: Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Itália, Portugal, Argentina e Brasil. Um dos parceiros do eixo de exposições é a galeria alemã Matigan Art and Cultural Center.