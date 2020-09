Montagens do RS são indicadas ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional

Inspirado na obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, o espetáculo foi destacado nas categorias de Melhor Fotografia para Publicidade (Tom Peres); Melhor Sonoplastia ou Execução de Som (Vinicius Soares), Melhor Cartaz ou Programação Visual (Jéssica Barbosa) e Melhor Maquiagem ou Visagismo (Suzana Machado).

Em cena, estão Guilherme Ferrêra e Henrique Gonçalves como Dom Quixote e Sancho Pança.

Outra montagem gaúcha, 2068, de Liane Venturella, concorre a melhor espetáculo e melhor direção. No espetáculo, diferentes pessoas estão confinadas em um espaço de privação das liberdades individuais, em que, para se manter vivo, é preciso se alimentar constantemente de esperança. A premiação ocorre em novembro.

O Anual Prêmio Cenym de Teatro Nacional é uma honraria entregue anualmente pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (Ateb), em reconhecimento à excelência de desempenho dos profissionais e espetáculos mais proeminentes do teatro brasileiro. É concedido anualmente através do voto do grupo de membros votantes da Academia, formado por atores, atrizes, diretores, cenógrafos, coreógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, maquiadores, críticos e outros profissionais em atividade nos palcos de todo o País.