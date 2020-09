Sesc/RS promove semana de celebração da produção artística feminina

O Sesc/RS apresenta nesta semana a série O feminino e a arte, dentro do projeto Arte Sesc – Em Casa com Você, com atividades a partir desta quinta-feira (24). Em um mundo onde apenas 6% das obras de arte em exposição são de mulheres, mas 60% dessas obras são com nus femininos (segundo pesquisa realizada pelo Masp em 2017), o evento trabalha na visibilidade e reconhecimento da mulher nos espaços das artes assim como a luta por igualdade de gênero.

site Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no, onde também estão disponíveis atividades do projeto que já foram ao ar. Todas as lives e bate-papos terão transmissão pelo YouTube e Facebook do Sesc/RS.

Abrindo a programação, nesta quinta-feira (24), às 20h, o bate-papo literário com as escritoras Lilian Rocha e Atena Beauvoir abordará as obras das escritoras, a liberdade de escrita, suas práticas de criação, contextualizando o momento em que vivemos de isolamento. Na sequência, às 22h, será lançado o vídeo comentado do espetáculo Viúvas - Performance sobre a Ausência.

Na sexta-feira (25), será a vez do ator Silvero Pereira apresentar reflexões e informações sobre o processo de criação do espetáculo BR Trans, que estreou em 2013 e circulou pelo País. A encenação, que foi criada a partir de depoimentos coletados em conversas com travestis, transexuais, transformistas e demais pessoas da comunidade LGBTQIA+ de Porto Alegre, traz à cena histórias sobre exclusão e violência, presentes no cotidiano desta população.

YouTube site O fim de semana traz como destaque as performances musicais com Tati Portella e o show Impermanência em live no sábado (26) no, enquanto o domingo (27) fica por conta de Valéria Barcellos, que traz a discussão sobre diversidade de gênero e a luta contra o preconceito em suas performances. No mesmo dia, será aberta a exposição virtual Gostem ou não - Artistas mulheres no acervo do Margs, que estará disponível para visitação online até 27 de novembro, pelo

Confira a programação:

24/09 – Quinta-feira

Bate-papo literário com as escritoras Lilian Rocha e Atena Beauvoir

Horário: 20h

Obra comentada: Viúvas - Performance sobre a Ausência, com Tânia Farias

Horário: 22h

25/09 – Sexta-feira

Batalha Slam Peleia - Das Gurias

Horário: 20h

Obra comentada: BR Trans, com Silvero Pereira

Horário: 22h

26/09 – Sábado

Oficina de escrita com Ana Mello

Horário: 11h

Debate com as escritoras Anna Mariano e Valesca de Assis

Horário: 15h

Tati Portella - Show Impermanência

Horário: 20h

27/09 – Domingo

Valéria Barcellos

Horário: 18h

27/09 a 27/11

Exposição virtual Gostem ou não - Artistas mulheres no Acervo do Margs