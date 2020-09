Comunidade internacional pede liberdade de diretor sudanês Hajooj Kuka

A comunidade internacional de cinema se mobilizou para pedir a soltura do cineasta sudanês Hajooj Kuka e mais quatro artistas presos durante o ensaio de um espetáculo de teatro no dia 17 de setembro em Cartum, capital do Sudão. Os cinco civis foram condenados a dois meses de prisão e mais uma multa de US$ 90 por acusação de "poluição sonora” quando ensaiavam no espaço Civic Lab, onde artistas e ativistas costumam se reunir para produzir arte.

Representantes dos festivais de Berlim, Roterdã e Toronto já declararam apoio ao diretor dos longas aKasha (2018) e Beats of the Antonov (2014). Premiado nos festivais de Durban e Toronto, Hajooj Kuka traz um olhar sensível e crítico sobre o conflito civil do Sudão.