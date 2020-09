Televisão do País embarca na celebração do cinema latino-americano

Nesta sexta-feira (25), a partir das 20h, o Canal Brasil exibe as homenagens e o filme de encerramento (o clássico Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues) do 48º Festival de Cinema de Gramado. Neste ano, o ator Marco Nanini (muito elogiado no recente Greta) recebe o Troféu Oscarito, e a atriz Denise Fraga, o Troféu Cidade de Gramado. O também ator Cesar Troncoso será reconhecido com o Kikito de Cristal, que destaca personalidades do cinema latino-americano. Curiosamente, Denise e o uruguaio contracenaram em Hoje (2011), longa de Tata Amaral que aborda desaparecimentos durante a ditadura.

Pelo conjunto da obra como realizadora, a diretora Laís Bodanzky (dos premiados Bicho de sete cabeças, 2000, e Como nossos pais, 2017) recebe o Troféu Eduardo Abelin. Atualmente, ela é diretora-presidente da SPCine.

No sábado (26), às 21h, será a premiação, apresentando os vencedores da mostra nacional de curtas, e os destaques entre os longas gaúchos, brasileiros e estrangeiros. A entrega dos Kikitos também pode ser acompanhada pelos canais digitais do evento e pelos clientes Claro, a partir das 20h45min, no Canal do Cliente (500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH). O Now também criou uma seleção de filmes premiados para exibir em seu catálogo, aproveitando a realização do evento.