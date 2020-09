Porto Alegre em Cena se aproxima de outras formas do público em sua 27ª edição

site oficial do evento Mesmo longe dos palcos, o Porto Alegre Em Cena nunca antes foi tão multifacetado. A programação, que estreia no dia 21 de outubro e se encerra em 31 de outubro, é uma mostra da reinvenção da arte e da forma como o público assiste e entende o teatro. Com palcos virtuais, projeções e intervenções nas ruas da cidade, o evento propõe novas formas de se fazer artes nos tempos de pandemia. Detalhes sobre a programação, ingressos para apresentações e inscrição nos eventos abertos ao público podem ser encontrados no

Ao longo dos 10 dias serão inúmeras atrações pensadas especialmente para a ocasião. Serão utilizadas plataformas de comunicação digital e novos formatos de mídia, como podcasts, lives e apresentações individuais, locais, internacionais, nacionais e através de ligações, projeções, bate-papos no zoom e até mesmo projeções em edifícios da cidade. Apesar as restrições, o festival procurou estar mais perto do público de maneiras não presenciais. O grupo Máscara EnCena, por exemplo, percorrerá parte da cidade em um mini trio elétrico, interagindo com pessoas nas ruas, nas janelas de casa e nas paradas de ônibus.

Refletir e repensar a maneira de estar perto do público

Como se aproximar do público e levar a experiência teatral até o público? As reflexos geradas a partir dessa pergunta resultaram na programação da 27ª edição do Porto Alegre Em Cena. O espetáculo interatico As I collapse, por exemplo, aborda a interação estre seres vivos por meio da água. O inovador espetáculo do grupo de Copenhagen é uma das atrações que ilustra a contemporaneidade desta edição. “Somando as oito apresentações ao vivo, teremos público de, no máximo, 160 espectadores. Depois de comprar o ingresso, o público que mora em Porto Alegre, receberá algas luminosas em casa. Essa alga deverá ser cuidada até a apresentação e usada em uma meditação/reflexão, conduzida por áudio, enviado por um link. O resto é surpresa”, antecipa Fernando Zugno, coordenador geral e curador do Em Cena.

O festival também trás a acessibilidade como uma de suas prioridades nessa edição. Além de tradução em Libras para todos os debates e peças, o podcast de ficção Crônica do Amanhã promete aguçar os sentidos dos espectadores com

dramaturgias já pensadas para este universo, e não uma adaptação com audiodescrição de espetáculos visuais, em episódios de aproximadamente dez minutos cada.

No contexto educativo, a dramaturga Janaína Leite promoverá uma masterclass sobre suas ferramentas teóricas e práticas que fazem parte de suas pesquisas. Além dela, Valéria Barcellos conduzirá cinco lives com bate-papos sobre diversidade para abrir o dia de atrações.

Confira a programação completa e seus destaques

Dia 21/10:

16h – Conversa em cena

17h – Ritual de Sobrevivência Urbana

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

20h – Emquadros

20h30 – Body A

21h – Vertigem

21h – A Marcha à Ré

Dia 22/10:

12h – Valéria Barcellos

16h – Conversa em cena

17h – Ritual da Sobrevivência Urbana

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

Das 19h às 23h30 – apresentações a cada 30 min. – Tudo que coube em uma VHS

20h – Emquadros

20h30 – Body A

Dia 23/10:

16h – Conversa em cena

17h – Pegadas no Ar

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

Das 19h às 23h30 – apresentações a cada 30 min. – Tudo que coube em uma VHS

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

Dia 24/10:

12h – Live Valéria Barcellos

16h – Conversa em cena

17h –Pegadas no Ar

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

Das 19h às 23h30 – apresentações a cada 30 min. – Tudo que coube em uma VHS

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

21h - Lançamento Sete Estrelas do Grande Carro 2015-2020: livro digital e galeria virtual - Teatro Máquina

Dia 25/10:

12h – Live Valéria Barcellos

16h – Conversa em cena

17h – Oasis Urbanos

18h – Conversas em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

Das 19h às 23h30 – apresentações a cada 30 min. – Tudo que coube em uma VHS

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

Dia 26/10:

16h – Conversa em cena

17h – Oasis Urbanos

18h – Conversas em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

Das 19h às 23h30 – apresentações a cada 30 min. – Tudo que coube em uma VHS

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

21h - Apresentação do texto Corpo do Futuro de Ricardo Cabaça

Dia 27/10:

12h – Live Valéria Barcellos

16h – Conversa em cena

17h – Que fim levaram todas as flores?

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

21h – Master Class – Janaina Leite

Dia 28/10:

15h – Workshop dramaturgias híbridas e performativas – o potencial do documento como dispositivo de criação com Janaina Leite

16h – Conversa em cena

17h – Que fim levaram todas as flores?

17h – Juntos e Separados

18h – Conversa em cena

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

20h – EmQuadros

20h30 – Body A

Dia 29/10:

12h – Live com Valéria Barcellos

15h – Workshop dramaturgias híbridas e performativas – o potencial do documento como dispositivo de criação com Janaina Leite

16h – Conversa em cena

17h – Terminal

18h – Conversa em cena

18h – As I collapse

18h45 – As I collapse

19h – Grupo teatral local inscrito e selecionado

20h – EmQuadros

20h – As I Collapse

20h30 – Body A

20h45 – As I Collapse

Dia 30/10:

15h – Workshop dramaturgias híbridas e performativas – o potencial do documento como dispositivo de criação com Janaina Leite

16h – Conversa em cena

17h – Terminal

18h – Conversa em cena

18h – As I collapse

18h45 – As I collapse

19h - Grupo teatral local inscrito e selecionado

20h – EmQuadros

20h – As I collapse

20h30 – Body A

20h45 – As I collapse

21h - 22h – Apresentação de FORTE, resultado da residência artística da Inquieta Cia com artistas locais

Dia 31/10:

20h – Prêmio Braskem - Noite de premiação