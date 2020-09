Adriana Deffenti lança clipe no YouTube com Valéria Barcellos

"Adoro ser esta pessoa que você detesta/ então, para de meter o bedelho onde não te interessa..." Os versos do refrão do samba Controversa, de Adriana Deffenti, repetidos em alto e bom som, são instrumentos de uma epifania para quem não está nem aí com o que os outros pensam.

"Há seres que se impressionam com o espontâneo", afirma a compositora na canção. "Mas saiba meu senhor, senhora, que fiquei assim/ Por desfrutar da liberdade de viver pra mim", os versos seguem. Com expressões autênticas que parecem extrapolar os limites da sua voz e do seu próprio corpo, Adriana Deffenti é uma daquelas artistas que podem ser caracterizadas por meio de suas próprias músicas. Com castanholas, flauta, violão, sem figurino ou elemento cênico algum, tudo, sempre, é muito "dela" - taí uma cantora que conjuga bem o verbo apropriar-se, seja nos palcos, seja nas redes. Controversa, com sua letra direta e incisiva, é mais uma concretização das marcas da carreira da intérprete e está disponível para escuta nas plataformas de streaming.

YouTube O lançamento do clipe da música que é um feat com a cantora Valéria Barcellos ocorre às 21h desta terça-feira (23) no canal dode Adriana. Cheio de balanço, o registro em vídeo foi produzido por Bernardo Zortea, Kael Gonçalo e Baby Marques em plena pandemia. O roteiro foi adaptado às limitações de filmagem, utilizando um drone. O diretor Zortea cedeu sua casa para o registro, e as imagens foram feitas em um prédio emblemático de Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, reduto boêmio e LGBTQIA+ da cidade - já que a questão da representatividade é tão importante neste trabalho e tão cara à artista.

O lançamento do álbum mais recente de Adriana, que tem Controversa como faixa-título, ocorreu em 13 de novembro de 2019, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, em um show maravilhoso, em uma noite deliciosa, que também contou com a participação de Valéria. A gravação original da canção para o disco contou com os músicos Marquinhos Fê (bateria), Giovanni Berti (percussão), Lucas Esvael (baixo), Gilberto Oliveira (violão e cavaco); Alex Jardim "Anjinho" (trompete), Huberto Martins "Boquinha" (trombone), Rodrigo Siervo (sax e flauta) e Michel Dorfman (teclado).

'Controversa' só no título, canção fez sucesso desde início

Adriana Deffenti em ensaio para lançamento do último álbum, que leva o nome da música

HELOISA MEDEIROS/DIVULGAÇÃO/JC