Palco Virtual encerra mês com dramaturgias negras e adaptações teatrais

site da instituição O Itaú Cultural encerra as duas últimas semanas de setembro com debates e apresentações teatrais online. Toda a programação do Palco Virtual é gratuita. As apresentações acontecem via Zoom e as reservas de ingressos online pode ser feita pelo no, onde também está disponível toda a programação completa.

Nas terças-feiras (22 e 29), às 20h, será apresentada a peça Villa, com direção de Diego Moschkovich. No texto do autor chileno Guillermo Calderón, as atrizes Angela Ribeiro, Flávia Strongolli e Rita Pisano vivem três mulheres que discutem o que fazer com a Villa Grimaldi, centro de tortura e extermínio no regime do ditador Augusto Pinochet (1915-2006), no Chile. A história, na qual elas refletem também sobre suas escolhas e suas trajetórias, é conduzida por uma urna, onde o voto ganha força.

Já no sábado e no domingo (26 e 27), a programação é para o público infantil com a Caravana Tapioca apresentando o espetáculo Cavaco e sua Pulga. Na história, em um circo de pulgas. Lá, o excêntrico domador Cavaco, personagem do ator Anderson Machado, apresenta Maria, uma a pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre outras habilidades nunca antes vistas. A direção é do músico, ator e dançarino Helder Vasconcelos.

Na próxima segunda-feira (28), às 20h, o ciclo de leituras apresenta mais um bloco dedicado à dramaturgia negra. Entre alguns destaques estão a cena ficcional Ticumbi de Conceição da Barra, de Adriano Domingos Monteiro, abrindo a programação do dia. Emerson de Paula apresenta Coração-tambor, baseado no mito Medeia e em diálogo com a manifestação cultural do marabaixo. A última apresentação fica por conta de Monólogo para a Travessia, de Vita Pereira, de Araraquara, São Paulo.