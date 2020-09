Fátima Torri lança a revista digital 'Fala Feminina'

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A jornalista Fátima Torri lança nesta terça-feira (22) um novo projeto: a revista digital Fala Feminina, que abre espaço para o debate acerca dos assuntos e complexidades do mundo das mulheres em suas publicações. “Fui criada por uma geração de mulheres de cabeça baixa para lavar, para limpar o chão, para cozinhar. E de homens que ocupavam tanto espaço físico ao sentar quanto espaço de fala. Isso sempre me intrigou”, enfatiza Fátima.

A publicação estreia com um olhar sobre o tempo que corre no jardim de Lya Luft. A escritora, que desfruta da serenidade de seus 81 anos e quase um milhão de livros vendidos, fala na entrevista sobre seu envelhecer muito bem resolvido. Também são destaque o corpo e alma coloridos de Esther Grossi, que com 84 anos usufrui de rigor físico e intelectual, além de um relato da inconfundível comunicadora Tânia Carvalho que, aos 77, vê a velhice como libertação.

www.falafeminina.com.br Lançada em 2009, a marca Fala Feminina ganhou um espaço dedicado no blog da empresa de Fátima. Ao longo dos anos, a jornalista conversou com clientes, amigas e mulheres inspiradoras para dar corpo ao projeto. Agora, todo conteúdo produzido até então foi transferido para o site, em um repositório, junto ao conteúdo inédito, que será atualizado mensalmente.

Para a produção da primeira edição da revista, além da própria Fátima, contribuíram as jornalistas Patrícia Lima, Lu Tomé, Bruna Porciúncula e o jornalista Clóvis Malta. Colaboraram também Lívia Pinent, Cássia Zanon, Tamy Yasue e Três Comunicação.