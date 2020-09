GNT exibe documentário 'AmarElo Prisma', do rapper Emicida

Vai ao ar nesta quinta-feira (17), às 22h, no canal GNT, o documentário AmarElo Prisma, projeto do rapper Emicida. A iniciativa busca promover, por meio da empatia, uma mudança de comportamento que permita maior respeito à pluralidade do Brasil.

Com narrativas pessoais e conversas, o artista aborda assuntos sobre soluções coletivas, com ideias que envolvem a sociedade nessa busca de uma convivência melhor. "É importante lembrar que precisamos uns dos outros. E, para o sistema funcionar direito, todas as partes precisam estar saudáveis", diz Emicida.

Com dois episódios exibidos semanalmente, a produção envolve quatro pilares de Emicida: paz, clareza, coragem e compaixão. "Quando você tem um ambiente de paz, consegue alcançar a serenidade e observar a realidade com maior clareza e capacidade de reflexão", explica o artista. "Daí, é possível se conectar com a sua própria compaixão, se colocar no lugar do outro e, assim, mudar a realidade", completa.

Uma realização da Laboratório Fantasma em parceria com a agência criativa Mutato, AmarElo Prisma é um desdobramento do celebrado trabalho de estúdio AmarElo, lançado pelo rapper em 2019.