Pedro Cassel mostra canções do seu primeiro CD em live da Pucrs

No meu canto desta quinta-feira (17), o cantor Pedro Cassel lança o seu primeiro álbum, Abrir. A transmissão ao vivo do Instituto de Cultura da Pucrs acontece às 21h, nos perfis @pucrscultura noe no Facebook , e no canal da universidade no

A partir de sexta-feira (18), o disco de canção brasileira contemporânea - com quatro músicas autorais, dois poemas musicados e duas regravações - estará disponível para escuta em todas as plataformas digitais. O CD conta com as participações especiais de Clarissa Ferreira, que toca violinos na faixa Piscina, e Juliana Perdigão, com quem Pedro divide os vocais em Qualquer um.

Os poemas musicados, dos curitibanos Paulo Leminski e Marilia Kubota, reforçam a poética precisa que Cassel constrói em canções autorais como Aguaceiro. Das compositoras contemporâneas Marina Wisnik e Nina Becker, ele regravou as canções Para o nada e O seu azul. Na live, além da apresentação do álbum na íntegra, o cantor, compositor e poeta, acompanhado pelo produtor do álbum e guitarrista Daniel Roitman, mostra outras canções autorais que não entraram no disco, junto a versões para canções de compositores atuais.

O artista já teve passagem por trabalhos na área do teatro e da dança. Desde 2015, Cassel dá aulas de canto, buscando desenvolver com os alunos não só um repertório musical, mas também uma consciência somática. Por quatro anos, coordenou o GEAP – Grupo de Estudos e Ações em Poesia. Possui poemas publicados em diversas revistas de poesia. Desde 2016, apresenta o show Abrir em espaços culturais de Porto Alegre, com repertório que integra seu primeiro disco.