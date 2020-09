Produção do Rio Grande do Sul é contemplada no edital do Itaú Cultural

A série gaúcha de contos infantis Histórias de pijama, do grupo Associação Varanda Cultural, está na programação do Festival Arte com Respiro – Edição Cênicas, promovido pelo Itaú Cultural. São cinco pequenas apresentações com temáticas sobre amor, trabalho e críticas sociais que estão disponíveis pelo site da instituição.

O vídeo A Coisa mais Bonita do Mundo mostra como o belo é mais simples do que pensamos; Tira a mão que daí eu sento! trata da disputa por um espaço na grama, enquanto Trabalho e semente aborda o amor de um agricultor por seu trabalho e a insatisfação do patrão. A pior coisa do mundo mostra que as coisas nem sempre são o que parecem ser, e De janela em janela aborda um amor nutrido pela distância de uma janela.