Esquenta para a Virada Sustentável Porto Alegre ocorre nesta quarta-feira

Mensagens inspiradoras, projetadas simultaneamente em laterais de prédios de seis capitais. Assim será a abertura da Virada Sustentável nesta quarta-feira (16). Em Porto Alegre, a ação Juntos recriamos o futuro será realizada na fachada de um edifício localizado na avenida Venâncio Aires, 693 (esquina com a Santana).

Além de São Paulo e da capital dos gaúchos, a iniciativa ocorre em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Manaus. A assinatura é do coletivo Projetemos.

As mensagens são resultado de reuniões virtuais de cocriação sobre desejos de futuro, que reuniram centenas de organizações e personalidades nas diferentes frentes temáticas trabalhadas este ano pelo festival, e ganharam tratamento gráfico de um time de designers e ilustradores.

Com todas as suas atividades gratuitas, em Porto Alegre, a Virada Sustentável ocorrerá em um modelo híbrido (físico e virtual), a partir do fim de outubro.