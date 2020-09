Claro e NET têm programação especial para Festival de Gramado

Para entrar no clima do 48º Festival de Cinema de Gramado, a partir desta segunda-feira (14), até 30 de setembro, clientes da NET e Claro TV vão ter a oportunidade de acessar uma pasta especial com diversos sucessos do cinema nacional que venceram as últimas edições do festival. O Canal do Cliente (500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH) também exibirá a cerimônia de premiação no dia 26 de setembro, a partir das 20h45min.

Além da TV por assinatura, a facilidade está disponível para os usuários dos serviços móveis e da banda larga fixa da operadora, que podem assistir ao Festival de Gramado 2020 por meio do aplicativo do NOW. Com o Canal do Cliente, a operadora segue oferecendo opções de entretenimento para os clientes curtirem no canal, com transmissões de shows ao vivo, estreias de programas, filmes e outros diversos conteúdos.

O acesso ao NOW é gratuito para todos os clientes da Claro pelo site e app para dispositivos móveis, e assinantes de TV da operadora também assistem pelo canal 1 do controle remoto. No NOW, podem assistir quando quiser os seus programas de TV e ainda alugar filmes recém saídos do cinema.

Um dos destaques do catálogo da programação especial é o longa Benzinho, que recebeu quatro troféus Kikito no festival. O longa conta a história de Irene, uma mãe de família que precisa lidar com a partida prematura de seu filho mais velho, Fernando, que vai tentar a vida como jogador de handebol na Alemanha.

Outra opção é Ferrugem, vencedor de melhor filme nacional em 2018, e que conta a história de Tati, uma adolescente que compartilha sua vida nas redes sociais e que deve enfrentar o amadurecimento e as consequências após algo que ela não queria que se tornasse público é divulgado no grupo do WhatsApp de sua turma no colégio.

Filmes como Colegas; Como nossos pais; O som ao redor e Vai Trabalhar Vagabundo também estão disponíveis no especial do NOW por R$ 6,90 ou podem ser assistidos onde e quando quiser pelos clientes que possuem o Canal Brasil em seu pacote de TV por assinatura.

Confira os filmes que estão na pasta especial Festival de Gramado:

Benzinho

Colegas

Como Nossos Pais

Ferrugem

10 Segundos para Vencer

A Cidade dos Piratas

A Festa da Menina Morta

A Luneta do Tempo

A Voz do Silêncio

As Duas Irenes

Bio - Construindo uma Vida

BR716

O Som ao Redor

Vai Trabalhar Vagabundo

El Mate

Infância

Jorge Mautner - O Filho do Holocausto

Juventude

Meu Mundial - Para vencer não basta jogar

O Silêncio do Céu

O Último Romance de Balzac

Os Senhores da Guerra

Primeiro Dia de um Ano Qualquer

Revelando Sebastião Salgado

Riscado

Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia

A Estrada 47

Em teu nome

Corpos celestes