Arthur de Faria lança trilha do espetáculo 'Antígona', de 2004

A YB Music, gravadora independente baseada em São Paulo, lançou nas plataformas digitais a trilha do espetáculo Antígona, escrita, arranjada e produzida pelo músico Arthur de Faria. A montagem do diretor teatral Luciano Alabarse foi um sucesso e lotou o Theatro São Pedro na temporada de estreia, em 2004.

O trabalho musical nunca foi lançado “oficialmente”. Foi prensado um CD, vendido somente nas apresentações da peça e em shows, mas nunca foi para nenhuma loja, plataforma ou teve qualquer espécie de divulgação de imprensa.

Em 2004, capitaneados por Alabarse e a professora austríaca radicada em Porto Alegre Kathrin Rosenfeld, um grupo de 40 pessoas, entre atores, bailarinos, cantores e equipe técnica embarcou numa profunda imersão no mundo grego clássico de 25 séculos atrás da obra do autor Sófocles. Um dos processos mais complexos de criação desse espetáculo foi musicar os coros do texto original, traduzidos direto do grego por Lawrence Pereira.

Com o foco no texto, em não alterar sua métrica ou seus acentos, Arthur de Faria criou uma música basicamente atonal, por vezes tonal, muitas vezes politonal ou modal, distorcida, lírica e misteriosa. Não é coisa mais fácil de se cantar com um coro, e por isso foi feito um trabalho intenso de meses de ensaio com Marcelo Delacroix na direção do coral.

A base instrumental, por sua vez, foge da instrumentação convencional de música de câmara. O único link é o set de percussão, o mesmo de A história do soldado, de Stravinsky. No mais, saxes soprano e barítono (um sopro ligado à música popular), e dois instrumentistas de cordas dedilhadas: um na guitarra processada com uma infinidade de pedais, o outro alternando guitarra, sitar indiano e viola, também processados. Arthur tocou baixo elétrico em uma faixa.

Mais detalhes sobre o autor e a produção

A base instrumental foge da instrumentação convencional de música de câmara

FLAVIO WILD/DIVULGAÇÃO/JC