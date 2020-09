Roda Viva entrevista Boni em homenagem aos 70 anos da TV no Brasil

Um dos nomes mais importantes da história da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, é o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira. Com uma trajetória única nos meios de comunicação do Brasil, ele implementou, junto com Walter Clark, em 1969, o Jornal Nacional, primeiro programa transmitido para todo o País.

Esta é mais uma entrevista da série que marca os 70 anos da televisão no Brasil e os 34 anos do Roda Viva. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar às 22h na TV Cultura, site da emissora, Facebook, Twitter e LinkedIn.

Na Globo, Boni e Clark implantaram o conceito de grade, com um programa alavancando o seguinte, de acordo com o horário e a faixa de público. Para o horário nobre, foram lançadas três novelas, intercaladas pelo Jornal Nacional. A teledramaturgia idealizada pela dupla levou para a emissora os grandes nomes da televisão.

Na bancada de entrevistados estarão Zeca Camargo, jornalista e diretor de Produção da Band; Maria Adelaide Amaral, escritora; Joyce Pascowitch, jornalista e diretora das revistas Poder e J. P. e do site Glamurama; Tonico Ferreira, ex-repórter da TV Globo; e Roberto Muylaert, jornalista, escritor e ex-presidente da TV Cultura. O programa tem ainda a participação remota do cartunista Paulo Caruso.