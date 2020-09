Drama 'Nomadland' vence Leão de Ouro em Veneza

Primeiro grande evento do universo cinematográfico a ser realizado de forma presencial desde que o novo coronavírus interrompeu gravações, fechou salas, adiou lançamentos e impediu outras mostras, o 77º Festival de Cinema de Veneza teve cerimônia de premiação e encerramento no sábado (12). O filme Nomadland, da diretora chinesa Chloe Zhao, venceu o Leão de Ouro, principal prêmio.

O norte-americano fez sua estreia mundial na sexta-feira (11), exibido no último dia de competição, e desde ali foi apontado como favorito. Nos próximos meses, continua como um forte candidato para receber indicações ao Oscar. Na trama, a atriz Frances McDormand vive uma viúva de 61 anos que decide pegar a estrada numa van.

A produção surgiu a partir do livro Nomadland - Surviving America in the Twenty-First Century, publicado em 2017 pela jornalista Jessica Burden. Em sua reportagem, ela conviveu com grupos nômades e conheceu alguns dos personagens mais marcantes do longa. Sem representantes na premiação, o Diretor de Marketing da Disney para a Itália, Davide Romani, recebeu o troféu na cidade italiana.

Já o diretor mexicano Michel Franco viajou à Europa para receber o Leão de Prata - Prêmio do Grande Júri pelo seu filme Nuevo Orden, no Lido de Veneza. O Leão de Prata de melhor diretor foi para o japonês Kiyoshi Kurosawa, por Wife of a Spy. O indiano Chaitanya Tamhane recebeu a láurea de melhor roteiro por The Disciple.

A produção russa de Andreï Konchalovski, Dear Comrades, foi destacada com o prêmio especial do júri. A britânica Vanessa Kirby foi eleita pelos jurados a melhor atriz pela atuação em Pieces of a woman, de Kornel Mundruczo. E o troféu Coppa Volpi de interpretação masculina foi para o italiano Pierfrancesco Favino, por Padrenostro, de Claudio Noce. Já o iraniano Rouhollah Zamani, protagonista de Khorshid, de Majid Majidi, venceu o Prêmio Marcello Mastroianni de melhor intérprete jovem.