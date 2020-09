Começa neste sábado ciclo de debates com artistas gaúchas na pandemia

Idealizado pela comunicadora, gestora e arte educadora Loíze Aurélio, começa neste sábado (12) o ciclo Conversas com artistas gaúchas na pandemia. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o conhecimento sobre as produções artístico-culturais, através de artistas e produtoras gaúchas, ou radicadas no Rio Grande do Sul, e debater sobre protagonismo feminino na economia criativa e perspectivas em tempos de crise do novo coronavírus.

Até 27 de setembro, serão quatro lives, com transmissão pela da idealizadora. "Espero que esses fazeres e saberes contemporâneos, os territórios de circulação e seus olhares venham à tona através desses quatro encontros", aponta Loíze, que mediará os debates. O projeto foi desenvolvido para o edital FAC Digital Emergencial da Secretaria de Cultura do Estado do RS (Sedac), em parceria com a Feevale. A iniciativa tem apoio da Editora Sulina, Café Cantante e Khemá Aromaterapia.

A primeira conversa online, neste sábado (12), às 21h, traz o tema Como a mulher canta - Recortes sobre aspectos musicais, com a participação de Alexsandra Amaral, Dessa Ferreira e Negra Jaque. No domingo (13), às 17h, a live será sobre Artes cênicas, as produções e a vida das mulheres, com Kátia Kneipp, Letícia de Cássia e Silvia Abreu.

O ciclo segue na quinta-feira 24 de setembro, às 20h, com Olhares sobre o processo artístico nas artes visuais, por Aline Daka, Ana Maria Albani de Carvalho e Milene Tafra. O último encontro virtual será no domingo (27), debatendo o audiovisual gaúcho, com as realizadoras Camila De Moraes e Flávia Seligman, às 16h30min.