Tablado Andaluz divulga programação online, com show e aulas

O Tablado Andaluz promove no mês de setembro uma programação virtual, levando a arte, a cultura e a dança flamenca ao público, em programação contemplada no FAC Digital RS, edital da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) promovido em parceria com a universidade Feevale, de Novo Hamburgo.

A importância da arte e da cultura neste momento é fundamental, resgata nossa condição de pessoas sensíveis, criativas e com esperança no futuro. Nos lembra a beleza da arte, a força de um povo que já sofreu com guerras e perseguições e criou uma arte linda e forte como o Flamenco.

Neste sábado (12), às 22h, acontece o show online #NocheFlamenca. O espetáculo reúne no palco do Tablado Andaluz o cantaor e bailaor Pedro Fernández, o guitarrista flamenco Giovani Capeletti e a bailaora Andréa Franco, que se alternam em cena, seguindo todos os protocolos de segurança.

De 21 a 24 de setembro, das 17h às 18h, a professora Andréa Franco ministra o curso Introdução ao Flamenco: #LaCasaDelFlamenco. Durante as aulas - direcionadas ao público em geral, sem conhecimento prévio -, serão abordados os seguintes temas: Teoria - história e Palos Flamencos; prática - técnica de baile Flamenco para iniciantes; mecânica de sapateado; movimentos de braços e mãos e elementos de baile - castanholas, abanico e mantón.

O curso alia arte, cultura e todos os benefícios físicos e psicológicos que a prática da dança oferecem. Nos aspectos físicos, há melhoria da coordenação motora, reforço muscular, exercícios de ritmo, alongamento e redução do estresse gerado pelo confinamento. As aulas possuem aspectos práticos, que são desenvolvidos através das técnicas, mecânicas, estrutura musical e estéticas da dança flamenca.