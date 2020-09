Armandinho canta sucessos no Drive-in Air Festival neste fim de semana

site oficial do evento Um clássico gaúcho, o cantor Armandinho se apresenta no palco do Drive-in Air Festival neste fim de semana. O músico retorna a Porto Alegre para cantar seus sucessos no evento no sábado (12), às 21h, e no domingo (13), às 19h. Os primeiros lotes de ingresso já estão esgotados, e as entradas restantes podem ser adquiridas pelo, entre R$ 250,00 e R$ 350,00.

Nos dois dias de shows, o DJ Lê Araújo abre o evento e encerra a noite, enquanto a banda Zaka faz o show de abertura antes da atração principal. O festival acontece no estacionamento 4 (Severo Dullius, 800) do Aeroporto de Porto Alegre. Os ingressos são válidos por carro, que pode conter até quatro passageiros do mesmo convívio. Bebidas e alimentos serão comercializados no local através de pedidos feitos via QR Code colocados nos veículos.

A atração Noite Jedi – Star Wars, promovida pelo evento, que seria nesta sexta-feira (11), foi transferida para 26 de setembro.

Programação de sábado, dia 12:

18h - Abertura dos portões + DJ

19h30min - Zaka

21h - Armandinho

22h30min - DJ

0h – Encerramento

Programação de domingo, dia 13:

16h - Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

17h30min - Zaka

19h - Armandinho

20h30min - DJ Lê Araújo

23h - Encerramento