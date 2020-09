Humor e sertanejo são as atrações do POA Drive-in Show deste sábado

site Neste sábado (12), o POA Drive-in Show oferece atrações de humor e tributo à música sertaneja. As apresentações acontecem no estacionamento da EPTC (Padre Cacique, 1.365). Os ingressos custam entre R$ 100,00 e R$ 300,00 e já estão à venda pelodo evento e são válidos por veículo, que pode conter até quatro passageiros do mesmo convívio. Não há comercialização de entradas no local.

Às 16h, o humorista Cris Pereira interpreta um de seus personagens mais famosos no show Stand Up Bagual do Gaudêncio. Na noite, às 20h30min, o cantor Léo D’Lucca faz a estreia nacional do Tributo a Cristiano Araújo, interpretando no espetáculo inédito sucessos do artista sertanejo, como Maus bocados, Mente pra mim, Caso indefinido e Sofrência.

Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o POA Drive-in Show viabiliza o ingresso solidário mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento.