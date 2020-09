Prazo para cadastramento estadual de trabalhadores na Lei Aldir Blanc encerra dia 15

está na página da secretaria São os últimos dias para os trabalhadores do setor cultural do Rio Grande do Sul solicitarem benefícios da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O prazo para o preenchimento e envio da documentação termina na terça-feira (15). O passo a passo do pedido de acesso aos recursos. Quem tiver dúvidas sobre o cadastramento estadual de pessoa física pode entrar em contato com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) pelo e-mail rendaemergencial@sedac.rs.gov.br.

A lei prevê o repasse, em caráter emergencial, de R$ 155 milhões ao Rio Grande do Sul, sendo que R$ 69,7 milhões vêm para o Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e em torno de R$ 85 milhões serão distribuídos aos municípios gaúchos.

“Oferecer esta ferramenta de acesso aos benefícios da Lei Aldir Blanc em um momento tão delicado como este é mais do que um compromisso. É o Estado, por meio da Secretaria da Cultura, encurtando caminho para que trabalhadores e trabalhadoras de um segmento tão prejudicado quanto o setor cultural possam suprir parte de suas necessidades mais urgentes”, reflete a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Já os responsáveis por espaços culturais que queiram acessar os recursos da Lei de Emergência Cultural (conforme inciso II do Art. 2º da Lei Nº 14.017, de 29 de junho de 2020) devem procurar as respectivas prefeituras. A Sedac está disponibilizando uma plataforma para as cidades que desejem utilizar o cadastro.