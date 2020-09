Curta! exibe programas sobre arte, poesia, história, cinema, internet e música

Nesta quinta-feira (10), o poeta, artista plástico, ensaísta e crítico de arte Ferreira Gullar completaria 90 anos de nascimento. Para homenageá-lo, o Canal Curta! exibe o documentário A arte existe porque a vida não basta, de Gabriela Gastal e Zelito Viana, às 18h30min, na sessão Quinta do pensamento.

No filme, o autor é retratado em 3 momentos. No primeiro, em uma breve entrevista, ele defende dois conceitos que lhe são caros - A arte existe porque a vida não basta e A poesia nasce do espanto. A segunda parte é um espetáculo teatral em que Paulinho da Viola, Adriana Calcanhotto e Laila Garin interpretam músicas com suas letras.

O terceiro momento é uma longa entrevista em que Gullar explica, detalhadamente, como chegou à produção de colagens de alto relevo em papel e em metal. Haverá reprise na segunda-feira (14), à meia-noite.

Ainda na noite de quinta-feira (10), às 21h, passa a primeira parte de O guia pervertido da ideologia, de Sophie Fiennes, em que o filósofo Slavoj Zizek apresenta cenas de filmes famosos, como A noviça rebelde, Titanic e Nascido para matar, sob nova luz. Sua jornada cinematográfica vai rumo ao coração da ideologia, mostrando conceitos e noções filosóficas que estão ligados às imagens em questão.

O universo dos youtubers é tema da faixa Sexta da sociedade do Canal Curta!. Jout Jout, Bispo Arnaldo, Rita Von Hunty e Spartakus arrebataram enorme público pela internet, tendo como ferramenta o audiovisual. O documentário You Tubers, de Sandra Werneck e Bebeto Abrantes, acompanha a rotina desses quatro influenciadores digitais da atualidade, com exibição às 21h30min de sexta-feira (11).

No sábado (12), é a vez da série As aventuras da arte moderna, às 22h20min. No episódio Meia-noite em Paris, com a II Guerra Mundial, os intelectuais fogem em massa da Europa destruída. Após, a capital francesa desperta para o filme criado a partir dos horrores da batalha: Filhos do paraíso, em homenagem à liberdade.

Já a série O Movimento Negro nos Estados Unidos desde Martin Luther King é atração no domingo (13), às 18h. O segundo episódio, Seguindo em frente, dramatiza os caminhos divergentes para os afro-americanos e as explosões de reação branca que surgiram entre 1970 e 1980. Mostra como os afro-americanos encontraram novas fontes de esperança desde a criação do hip-hop.