Festival de Gramado divulga a programação, com filme de encerramento

site Saiu nesta quarta-feira (9) o primeiro boletim do 48º Festival de Cinema de Gramado, liberando a íntegra da programação do evento, incluindo o filme atração da sessão especial de encerramento. A relação das sessões, com os filmes concorrentes na ordem de exibição por dia, pode ser acessada nodo evento.

Neste ano, o festival acontece entre os dias 18 e 26 de setembro e será multi plataformas. As mostras competitivas serão transmitidas na TV, pelo Canal Brasil, e por streaming, no Canal Brasil Play. Pela TV, os espectadores podem acompanhar os longas-metragens brasileiros e estrangeiros e os curtas-metragens brasileiros.

A noite dedicada às homenagens, o filme de encerramento e a Cerimônia de Premiação, que será ao vivo direto do Palácio dos Festivais, também poderão ser acompanhados pela TV para os assinantes do canal.

Já na plataforma de streaming, o Canal Brasil Play, serão transmitidos os longas e os curtas-metragens gaúchos em competição. A plataforma disponibiliza por 24 horas os curtas-metragens brasileiros e transmite, também, a Cerimônia de Premiação ao vivo.

O filme de encerramento é uma reverência ao cinema nacional. Bye Bye Brasil, de 1979, reúne uma equipe ímpar. Dirigido por Cacá Diegues e produzido pelo casal Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, o título conta com interpretações memoráveisde José Wilker, como Lorde Cigano, Bety Faria, como Salomé, Jofre Soares, como Zé da Luz e, também, do jovem ator Fábio Júnior. A música que dá título ao filme e compõe a trilha é de Chico Buarque e Roberto Menescal. Na trama, Salomé, Lorde Cigano e Andorinha são três artistas mambembes que cruzam o País.O título vai ao ar na sexta-feira (25), a partir das 20h.

Os tradicionais debates, o Educavídeo e o Gramado Film Market serão transmitidos pelas redes sociais e alguns conteúdos contam com a parceria da TVE (TV Educativa de Porto Alegre) e TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A 4ª edição do Conexão Gramado Film Market mantém a Mostra Universitária e as tradicionais rodadas de negócios, com representantes da Disney Brasil, Telecine, Globosat/Globoplay e da uruguaia Circular Media.