Norte-americano Andrew Solomon abre Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira

A temporada 2020 do Fronteiras do Pensamento começa nesta quarta-feira (9), com conferência do escritor norte-americano Andrew Solomon em plataforma digital, a partir das 20h. O autor é referência mundial em depressão e saúde mental.

site fronteiras.com As inscrições podem ser feitas noaté as 16h desta quarta-feira - com descontos que vão de 30% (valor total parcelado em 6x de R$ 161,00) a 50% (valor total parcelado em 6x de R$ 115,00). Inscrições realizadas a partir de quinta-feira (10) terão acesso à gravação da palestra de Solomon e poderão acompanhar ao vivo os outros intelectuais que participam do ciclo até dezembro: Mia Couto (16/09), Jonathan Haidt (30/09), Paul Collier (07/10), Timothy Snyder (21/10), Alain Mabanckou (04/11), Fritjof Capra (18/11) e Isabela Figueiredo (09/12). O tema Reinvenção do Humano ganha ainda mais relevância num momento em que as sociedades discutem seus caminhos pós-pandemia e será o fio condutor das apresentações.

As conferências serão transmitidas ao vivo em língua estrangeira, com tradução simultânea. Os participantes poderão enviar perguntas para os conferencistas durante as apresentações, mantendo assim o contato que já existia na versão presencial. Além do streaming ao vivo com possibilidade de reprise, cada conferência terá uma aula preparatória, entrevistas exclusivas e vídeos posteriores com comentários e análise dos mediadores sobre a apresentação, enriquecendo assim a experiência do projeto.

Mais informações no site ou pela Central de Relacionamento Fronteiras: 4020-2050.