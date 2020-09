Obras de artistas gaúchos e brasileiros estão em leilão da Fundação Iberê

site A Fundação Iberê promove leilão virtual nesta quarta (9) e quinta-feira (10), a partir das 19h. Com valores a partir de R$ 200,00 e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito, a renda obtida será destinada à manutenção da instituição e a futuras exposições e ações educativas. Os lances serão realizados a partir dodo leiloeiro José Luis Santayana.

Pelo menos 116 artistas visuais estarão representados no leilão, entre obras, joias, itens de design e uma miniatura da Louis Vutton. A maioria deles são gaúchos, incluindo nomes como Iberê Camargo, Danúbio Gonçalves e Lou Borghetti, falecida no último mês de abril. Também estão presentes trabalhos doados por artistas e colecionadores de outros estados do Brasil. O catálogo completo está disponível no site em que o leilão será realizado.

Galeria Luisa Strina doou um item do baiano Marepe, destaque da arte contemporânea nacional

FIC/DIVULGAÇÃO/JC