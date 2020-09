'Roda Viva' aborda passado colonial do Brasil na próxima segunda-feira

A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz é a entrevistada do programa Roda Viva desta segunda-feira (7). Autora de obras que reconstituem o passado colonial do Brasil, atualmente é professora titular do Departamento de Antropologia da USP. O programa vai ao ar às 22h na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Com apresentação de Vera Magalhães, participam da banca de entrevistadores Yasmin Santos, jornalista da revista Piauí; Pedro Doria, editor do Canal Meio; Fábio Cardoso, escritor e jornalista do podcast Rio Bravo; Paula Carvalho, historiadora e editora-assistente da revista Quatro Cinco Um, e Adriana Ferreira Silva, editora-executiva da revista Marie Claire.

Lilia Schwarcz sempre alertou para os males que afetam a sociedade brasileira, principalmente o racismo e as desigualdades sociais. Em seu livro mais recente, Sobre o autoritarismo brasileiro, ela examina as raízes dessa tendência, que sempre predominou no País, aliada à triste herança do passado colonial e da escravidão. O que explica o fato de o Brasil permanecer como uma nação excludente e distante de uma sociedade justa e igualitária.