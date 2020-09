Festa on-line 'Quarentenália' recebe o DJ Gê Powers pelo Zoom

A festa on-line Quarentenália tem sua 5ª edição neste sábado (5), com a presença do icônico DJ Gê Powers. O evento que acontece em tempo real no aplicativo de teleconferências Zoom conta ainda com os DJs residentes Joelma Terto, Lucas Pitta e ricktocadisco. A música começa às 20h e vai até as 2h de domingo (6).

Pioneiro da black music no Rio Grande do Sul, Gê Powers comemora em 2020 seus 50 anos de carreira e esta será a primeira vez que se apresentará no Zoom, levando seu soul ao formato online e respeitando os protocolos de distanciamento social.

A Quarentenália nasceu durante a quarentena e tem sido a forma que os DJs e produtores encontraram de seguir divulgando e realizando seus trabalhos durante a pandemia. Com ingressos entre R$ 10,00 e R$ 30,00 (+ taxa, na plataforma on-line Sympla ), oferece entrada gratuita para pessoas negras, trans e indígenas, uma forma de se tornar mais acessível a esses setores da sociedade que sofrem opressões estruturais, ainda mais reforçadas pelo contexto de pandemia.