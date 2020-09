Conversa com Bial entrevista Caetano Veloso nesta sexta-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Caetano Veloso é o convidado do Conversa com Bial desta sexta-feira (4). No programa, o cantor fala sobre sua música e o filme Narciso em férias, produção que aborda o período em que esteve preso durante a ditadura militar, em 1968. O programa vai ao ar já na madrugada para sábado, à 1h25min.

Em um bate-papo emocionante, Caetano fala sobre a essência do filme, selecionado para o 77º Festival de Veneza e disponível no Globoplay, a partir do dia 7. Ao longo do programa, o cantor compartilha, emocionado algumas lembranças da noite em que foi preso: "Antes de eu ser preso, eu estava cantando umas músicas lá em casa, de noite, e algumas eu liguei a isso. E eu deixei de cantar”, diz o cantor referindo-se às canções Súplica, de Orlando Silva; Assum Preto, de Luiz Gonzaga, e Onde o céu azul é mais azul, de João de Barros.

No programa, fica claro que a última obra é a mais marcante para o cantor: “Até dizer o título eu já fico meio... Fico com vontade de chorar, com pena da canção porque era muito bonita”. Ele completa: “Não assustadora ou ameaçadora, mas comovente. Tive pena de não ter cantado a canção todos esses anos”.

Durante Conversa com Bial, Caetano Veloso recebe ainda uma surpresa. Gilberto Gil grava um vídeo com uma pergunta sobre o período de reclusão. E Caetano comenta sobre a amizade com o parceiro de longa data.