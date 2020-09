Festival de animações da Pixar é destaque da programação do fim de semana

Setembro é o mês da magia das animações nos canais Disney, e todos os fãs e apaixonados de suas boas histórias poderão assistir aos curtas e filmes da Pixar Animation Studios durante quatro semanas consecutivas, antes da chegada de Disney na América Latina. Pixar Fest é uma oportunidade imperdível de reviver as histórias que cativaram fãs ao redor do mundo durante os últimos anos no Disney Channel, Disney Junior e Disney XD.

Este sábado (5) é o Dia de Relâmpago McQueen. Para comemorar, o Disney Junior transmitirá uma maratona a partir das 12h: Carros; Carros 2 e Carros 3. A partir das 18h30min, o Disney Channel apresentará uma maratona de filmes e curtas de Toy Story.

No domingo (6), a partir das 15h30min, os espectadores poderão assistir no Disney XD uma maratona com Os Incríveis e Os Incríveis 2, que estreia no canal.

De 7 a 11 de setembro, às 10h e às 20h, o Disney Channel transmitirá algumas das produções favoritas da Pixar como Procurando Dory, Viva - A vida é uma festa, Ratatouille, Toy Story, Valente e Os Incríveis. No sábado e domingo, 12 e 13 de setembro, os filmes serão exibidos às 9h30min e às 20h, com destaque para Wall-E e Divertida mente.





De 14 a 18 de setembro às 15h e 21h, o Disney XD dará mais uma chance de curtir Wall-E, Toy Story 2, Valente, Ratatouille e Os Incríveis 2, entre outros títulos. No sábado e domingo, 19 e 20 de setembro, os filmes começam às 12h e 21h, com destaque para Divertida mente.





No Disney Junior, de 21 a 28 de setembro, às 8h e 20h, todos os dias, uma animação da Pixar (Carros, Carros 3, Monstros S.A., Procurando Dory, Toy Story 3, Toy Story 2). No último final de semana do mês, de 26 de setembro às 20h até 27 de setembro às 20h, o Disney Chanel emitirá durante 24 horas a Maratona Pixar back to back para os fãs curtirem sem parar as melhores produções animadas da Pixar.