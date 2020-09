Amadores preparam massa à carbonara no Masterchef desta terça-feira

Os oito participantes da nova etapa do MasterChef 2020 terão que passar por uma prova tradicional e de responsabilidade. Os cozinheiros amadores terão que preparar uma massa à carbonara, famosa receita italiana replicada em diversas cozinhas do mundo todo.

Quem errar no ponto ou na textura do molho será eliminado na primeira fase. O episódio vai ao ar nesta terça-feira (1), na Band, às 22h45min.

Já na segunda prova, os finalistas deverão cozinhar com caixas misteriosas contendo ingredientes típicos de seis países diferentes: México, Argentina, Portugal, Espanha, Japão e Brasil. O vencedor da disputa anterior terá a vantagem de dividir as caixas entre os adversários.

O vencedor deste episódio conquistará o oitavo troféu do MasterChef Brasil, além de ganhar um prêmio de R$ 5 mil do PicPay e doar a mesma quantidade para a ONG Casa Vincular, de Recife. O vencedor do episódio ainda será premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site