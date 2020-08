Serginho Groisman é o entrevistado do 'Roda Viva' desta segunda-feira

Com mediação de Vera Magalhães, Serginho Groisman é o entrevistado do programa Roda Viva nesta segunda-feira (31). Na sabatina, estarão presentes os jornalistas Cristina Padiglione, colunista do grupo Folha; Débora Miranda, editora de entretenimento do UOL; Daniel Fernandes, editor-coordenador do núcleo Metrópole do Estado de S.Paulo; e Alberto Pereira Jr., artista social e apresentador do Trace Trends.