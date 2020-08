POA Drive-in Show promove apresentação circense e noite do rock gaúcho

Neste sábado (29), o POA Drive-in Show está com uma programação especial. Às 17h, o Grupo Tholl, companhia pelotense de circo, traz para o palco do festival o espetáculo Cirquin, inspirado no teatro mambembe e com direção de João Bachilli.

O grupo leva ao picadeiro um visual com figurinos rústicos, danças, acrobacias e novas técnicas circenses, onde todos os personagens viajam em busca do amor, seja no voo das acrobacias, nos movimentos das danças ou nas modalidades circenses desafiadas.

Já à noite, a partir das 20h30min, Nei Van Soria e a banda Rosa Tattooada dividem o palco em uma noite embalada com grandes sucessos do rock gaúcho.