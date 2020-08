Contardo Calligaris e Fernando Schüler debatem sobre o tema 'Reinvenção do humano'

página da instituição O psicanalista Contardo Calligaris e o curador do Fronteiras do Pensamento, Fernando Schüler, conversam neste sábado (29), a partir das 18h, em uma live especial na. Durante o evento, serão abordados assuntos relativos ao tema deste ano, Reinvenção do humano.

A natureza durante a pandemia, fraquezas e virtudes e a própria humanidade serão pautas do evento. Para participar da transmissão on-line, é preciso fazer uma inscrição prévia no site . O evento é gratuito.

A temporada 2020 do Fronteiras do Pensamento começa no dia 9 de setembro, com conferência do escritor norte-americano Andrew Solomon, referência mundial em depressão e saúde mental, e tem nomes reconhecidos como Mia Couto, Jonathan Haidt, Paul Collier, Timothy Snyder, Alain Mabanckou, Fritjof Capra e Isabela Figueiredo.