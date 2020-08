Eduardo Serrano e Adriana Calcanhotto participam de transmissões do Canal Curta!

O Canal Curta! exibe nesta quarta-feira (26), em seu perfil no Instagram, às 20h, uma live com o montador cinematográfico Eduardo Serrano. Ele participou do processo criativo de montagem de longas como Bacurau, Aquarius e Boi Neon, assim como o documentário Na ilha, sobre as ilhas de edição, que estreia no Curta!, às 22h.