Data histórica é relembrada com exibição de filme gaúcho no Canal Brasil

Em 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo mais importante da República. O movimento da Legalidade foi liderado por Leonel Brizola na sequência da confirmação dessa notícia. Para lembrar esses fatos históricos, o Canal Brasil exibe nos próximos dias o longa ficcional Legalidade (2019), do diretor bajeense Zeca Brito. A produção gaúcha vai ao ar na madrugada de quarta-feira (26) para quinta-feira (27), à 0h30min, com reprise no mesmo dia, às 20h15min.