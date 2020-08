Paulo César Pinheiro e seus filhos tocam juntos na TV Cultura nesta quarta-feira

Mais um episódio da série Paulo César Pinheiro – Sempre poeta vai ao ar na TV Cultura nesta quarta-feira (26), às 22h45min. A produção é uma homenagem que acompanha, através de entrevistas e episódios marcantes, a trajetória de vida do poeta e compositor brasileiro. Nesta semana, o público irá conferir depoimentos de João Nogueira, Raphael Rabello, Julião Pinheiro e outros personagens.

Durante o programa, Pinheiro fala sobre a relação familiar e a experiência de estar no palco cantando e tocando com seus filhos, que seguiram os passos do pai na música brasileira. “Ter filhos que nos continuam, que nos seguem é uma dádiva”, afirma o poeta e compositor que interpreta, ao lado de seus filhos Julião Pinheiro e Ana Rabello, canções como Samba da estrela cadente e Samba é bom.

Além disso, a edição inédita conta com um arquivo do Roda Viva com Paulo César e diversas canções do compositor, como Sete cordas, na voz da Amélia Rabello. E, ainda, João Nogueira canta Além do espelho, composição feita em parceria com Paulo César Pinheiro

