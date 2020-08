Secretaria da Cultura discute em lives implementação da Lei Aldir Blanc no Estado

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) realiza nesta semana os dois últimos encontros do ciclo de debates da 5ª Conferência Estadual de Cultura, com o tema Lei Aldir Blanc – Articulação e Implementação no RS. A lives ocorrerão nesta terça (25) e quinta-feira (27), às 17h, pela página da Sedac no Facebook, com transmissão pela TVE e FM Cultura. O fórum está sendo realizado para realizar estudo e decisões sobre a implementação da Lei no estado do Rio Grande do Sul.

Na terça-feira (25), o tema do debate será Transversalidade e demandas setoriais, com Marlise Machado, pesquisadora e docente do Colegiado Setorial de Dança do RS; Mário Mazzili, sociólogo, e Rafa Rafuagi, MC e fundador da Associação Cultura Hip Hop de Esteio.

Já no oitavo e último encontro do ciclo, na quinta-feira (27), a pauta é Políticas Inclusivas e Afirmativas, com discussão de cotas, pontuação extra, formas se acesso e aproveitamento de recursos nas políticas afirmativas da Lei. Participam os seguintes convidados: Mãe Carmen de Oxalá, psicóloga, mestranda em Políticas Culturais de base comunitária na Universidade Flacso Argentina e representante do Pontão de Cultura Assobecaty, de Guaíba; Fernanda Kaingáng, advogada, doutoranda da Faculdade de Arqueologia pela Universidade de Leiden (Holanda) e fundadora do Instituto Kaingáng; e Marcos Rocha, psicólogo ligado à Comissão Cearense Cultura Viva.

Os encontros têm a mediação do jornalista Newton Silva.