Oitava edição do Frapa começa nesta segunda-feira pela internet

O oitavo Frapa (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) começa nesta segunda-feira (24), em novo formato. Em função das ações de enfrentamento da Covid-19, a edição deste ano será exclusivamente pela internet.

site do festival A mostra de curtas e lives inspiradas no formato das clássicas mesas de debate serão abertas ao público. Considerado o maior evento do gênero na América Latina, o Frapa é uma realização das produtoras audiovisuais Coelho Voador e Epifania Filmes, e tem direção de Leo Garcia e produção-executiva de Mariana Mêmis Müller. O cartaz e todas as artes têm projeto gráfico assinado por Leo Lage. Mais informações no

Um dos destaques deste ano, o Frapa[LAB], feito em coprodução com o Projeto Paradiso, abre o festival de 24 de agosto a 18 de setembro. No laboratório, serão atendidos os 12 finalistas do Concurso de Roteiros, com reuniões coletivas e individuais com os consultores Aleksei Abib, Inés Bortagaray, Jaqueline Souza, Julio Rojas e Victor Lopes. A seguir, os Pitchings do Concurso de Roteiros serão transmitidos ao vivo, na fanpage do Frapa no Facebook, do dia 21 ao dia 24 de setembro.

Na Mostra Competitiva de Curtas, o público poderá assistir e votar no júri popular entre os dias 23 e 30 de setembro, através do site do evento. As categorias incluem melhor roteiro, melhor diálogo, melhor final e melhor personagem. Os vencedores serão anunciados em live no dia 1º de outubro, junto com os premiados do Concurso de Roteiros.

O festival se encerra com as Rodadas de Negócios, que acontecem de 5 a 9 de outubro. Amazon, Globo Filmes, Netflix, O2 Filmes e RT Features estão entre os 43 players participantes que recebem os projetos de roteiristas nesta edição.

“Nosso esforço na transposição do festival para o formato on-line foi o de manter a proximidade entre os roteiristas que a experiência do Frapa proporciona”, explica a produtora Mariana Mêmis Müller. “Trabalhamos para assim manter a cadeia produtiva aquecida e continuar com nossos roteiristas em formação”, conclui.

Cronograma

24/08-18/09: Frapa[LAB]

21-24/09: Pitchings On-line (21 e 22 de setembro - categoria Piloto de Série; 23 e 24 de setembro - categoria Longa-Metragem)

23-30/09: Mostra Competitiva de Curtas On-line

01/10: Live de Premiação - Concurso de Roteiros e Mostra Competitiva de Curtas

05-09/10: reuniões Rodada de Negócios On-line